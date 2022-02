VIDEO | Alaskal päästsid juhuslikud möödujad läbi jää kukkunud ja lumevangi jäänud põdra elu

Kogu päästeoperatsioon võttis aega poolteist tundi, mille jooksul peatusid mitmed möödakäijad, et abiks olla. Lõpuks, kui oli selge, et põdral on põgenemiseks piisavalt ruumi, abistajad taandusid ja lasid põdral oma teed minna. "On suurepärane tunne teada, et sellel loomal on nüüd võimalik jätkata oma tavapärast elu, kuna me märkasime ja saime teda aidata," ütleb Koerner videos.