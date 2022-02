Erki Savisaar: metsanduse arengukava eelnõu on realistlik

KSH juhtekspert Karl Kupits toonitas, et mõjude hindamise meeskond on laiapõhjaline, hõlmates eksperte sotsiaalalalt majandusvaldkonnani. „Meie meeskonna peamine ülesanne on arengukava koostajate tähelepanu juhtida puutepunktidele riigi erinevate strateegiliste eesmärkidega ja võimalikele kitsaskohtadele. See annab võimaluse vältida karisid, kus riik püstitab üksteisele vastanduvaid sihte ning samas leida võimalusi luua mõnede eesmärkidega sünergiat,“ kirjeldas Kupits eesseisvat ülesannet.

„KSH tegija leidmine annab kindlust, et arengukava eelnõu on realistlik ja selle mõjusid on võimalik hinnata,“ ütles keskkonnaminister Erki Savisaar. „Mõjude hindamine on avalik protsess, millele saab esitada oma ettepanekuid, seega on huvilistel võimalus taas metsanduse arengukava kokkupanekus kaasa lüüa,“ rääkis keskkonnaminister.