Eesti kuulub nüüd ametlikult veinimaade hulka

„Põhiline erinevus on see, et veini saab nüüd teha kindlatest viinamarjasortidest,” märkis Murimäe Veinikeldri perenaine. See tähendab, et paljudest Läti sortidest ja siinsetest aretistest ei tohi enam veini teha.

Meil kehtivad samad reeglid nagu mujal ELis tsoonis A. See aga tähendab, et kui ametnikud oskaksid, peaksid nad hakkama kontrollima, kuidas viinapuud on lõigatud ja mitu kobarat oksale jäetakse.

Igal juhul on ametnikud usinad ja juba nõuetes näpuga järge ajanud.

„Saime esimesed nätakad alkoholiregistrist,” ütles tootja. „Asi läks oluliselt rangemaks. Ametnikud ei teadnud, kas sordid ’Zilga’ ja ’Hasanski Sladki’ on õigete esivanematega.”