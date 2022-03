Riik valmistub kaebuste peale raieid peatama. Kaugkütjad valmistuvad süütama gaasikatlad, sest puit on kohe otsas

Möödunud kevadel rakendas keskkonnaamet uudset praktikat, peatades kaebuste peale kokku 49 metsaraiet. Plaan on samamoodi jätkata.

Mullu 120 töötajat sundpuhkusele saatnud Valga Puu juht Andres Olesk kavatseb seda teha ka nüüd, sest istutamist ja hooldustöid kõigile meestele suve keskpaigani ei jagu. “See on täiesti absurdne, et teist aastat ei suudeta raierahuga seonduvat ära lahendada. Selle asemel, et luua õigusselgus, valmistutakse reageerima kaebustele.”

Ta lisab, et otsese majanduskahju kõrval firmale ja töötajatele on teisigi murekohti. “Esiteks, meil on kohustused lepingupartnerite ees. Teiseks, ma arvan, et me hakkame Tallinna kütma Vene gaasiga. Meil lihtsalt ei ole hakkpuitu, kui ei raiuta.”

Esmaspäeval, 28. veebruaril toimus keskkonnaministeeriumis ümarlaud, mille eesmärk oli kuulata huvigruppide seisukohti. Varasemaga võrreldes need palju muutunud ei ole.

Uudsena tuligi välja, et kaugkütteettevõtete küttevarud on otsakorral.