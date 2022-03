Hommikukohvi kõrvale paarsada tuhat eurot? Miks mitte!

Tüüpiline on, et ühest firmast helistavad ühele metsaomanikule järgemööda mitu inimest teatud intervalliga, kes teevad järjest paremaid pakkumisi, mis jäävad siiski alla turu keskmise. Nende helistajate eesmärk on omanikult mets kätte saada võimalikult odava hinnaga, et see ruttu ruttu vahekasumiga edasi müüa. Kuid Meelis on avastanud, et tihti nende inimeste poolt nimetatud firma pole terve aasta jooksul maksnud ühtegi maksu ja ettevõttes on ametlikult kirjas vaid üks inimene. „Kui nad on tagasi helistanud, siis olengi lihtsalt küsinud, et olge nii hea ja selgitage, mis ettevõte te täpsemalt ikkagi olete - makse pole te maksnud terve aasta või olete teinud seda minimaalselt ja jutu järgi on teie ettevõttes tööl mitu spetsialisti, kuid äriregister kajastab vaid ühte töötajat? Hästi lihtsalt saab need vahendajad konksu otsa,“ toob Meelis välja. Ta on lisanud telefonikõnes sedagi, et kõige õigem oleks see kõne koheselt ja viisakalt lõpetada, sest see pole jätkusuutlik, kuna ta saab aru, et tegemist on sooviga see mets soodsalt osta, et kallilt edasi müüa „Üldjuhul pole nad mind rohkem tülitanud.“