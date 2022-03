Lilian Kosenkranius – hea tuttav iga eestlase elutoas

Kaks telesaadet, mida aastakümned tagasi ei jäetud vaatamata, olid reedeõhtune teatriõhtu ja Lilian Kosenkraniuse kokasaade "Vaata kööki". Kodused toimetused sätiti nii, et need saated ära näeks. Lehm pandi karjamaal edasi, seapõrsad söödeti ära ja tuldi tuppa televiisori ette.

Mis imet seal siis näidati?

Lilian Kosenkranius ilmus ekraanile. Isikupärane hääl, stiilne välimus ja ladus selge jutt naelutas inimesed ekraanide ette.

Mul on silme ees detail kaheksakümnendatest, kuidas Lilian Kosenkranius võttis purgi Toome salatit (kapsas, sibul, porgand, kurk, till jne), kangutas kaane avajaga lahti ja rääkis sellest salatist sellisel moel, et ma kujutasin ette: ei saa olla paremat asja kui see salat seal purgis.