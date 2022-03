OÜ Estonia Farmid on – nagu paljud Eesti põllumajandusettevõtted – palganud Ukrainast paarikümne kätepaari jagu tööjõudu. Isegi omamoodi rütm on välja kujunenud: Tšerkasski oblasti Makijevka külast on juba aastaid käinud sõpruskond 20–30aastaseid mehi, töötanud kevadest sügiseni ja järgmisel kevadel jälle tagasi tulnud.

“Meile on see igati sobinud, kuna põllu- ja autotöödel, mida mehed enamasti teevad, polegi talvel suurt midagi teha,” märgib Estonia Farmide juhatuse liige Jaanus Marrandi.