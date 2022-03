Indrek Kannik: sellist võitu, nagu Putin tahaks, talle tulemas ei ole

Sõja seitsmenda päeva hommikuks pole Venemaa Ukraina suurlinnu hõivanud. Aga eriti lõunas on ukrainlastel raske, ka Harkivis käivad lahingud. Mis edasi võib saada?



Edasi on kaks võimalikku varianti. Üks on see, et Venemaa võtab ette täiendava ründelaviini, mis esmajoones tähendab linnade massilist lauspommitamist. Ehk katse Ukraina kodanikke ja riiki ära hirmutada ning siis maaväeüksuste edasiliikumine.

Teine variant on see, et ka Venemaa otsib võimalusi sõjategevuse peatamiseks. Ehkki, kui vaatan, mis võiks läbirääkimistel olla see kompromiss, mis mõlemat poolt rahuldaks, siis seda ma jätkuvalt ei näe. Ukraina ei saa kindlasti olla nõus vähemaga kui see, et venelased taanduks 24. veebruari kella 00.00 positsioonidele. Isegi sellise lepingu tegemine on Ukraina valitsusele üsna raske, aga see on ilmselt tehtav. Venemaa puhul endiselt ma ei näe, et nad oleks sellega nõus praegusel hetkel.

Alates pühapäevast on siiski lahingutegevuse intensiivsus olnud väiksem kui sõja esimesel kolmel päeval. Oletasime, et see on seotud asjaoluga, et venelased regrupeerivad oma üksusi. Seda mingil määral on ka tehtud.

Omaette küsimus on, kui palju venelastel on alles tõsiselt lahinguvõimelisi üksusi. Nende kaotused esimestel päevadel olid ikkagi suured olnud.