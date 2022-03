Sõda ähvardab Eesti toidutootmise segi paisata: oodata on hinnatõusu, väetiste puudust, loomadele ei pruugi toitu jätkuda

Venemaa sissetung Ukrainasse, sellele järgnenud sanktsioonid ja kaubanduspiirangud ning kauba liikumise peatumine mõjutavad märgatavalt meie põllumajandust ja toidutootmist.

Tekkinud olukord hakkab, just Venemaa poolelt, mõjutama taimekasvatajaid, sest Venemaa oli Euroopa jaoks oluline gaasi ja väetiste tarnija. Viljakaubandus on löögi all ja Ukraina töömehed lähevad Eestist ära kodumaad kaitsma.

Aga see on alles algus.