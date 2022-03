SUUR ÜLEVAADE | Vaata, mis abi pakub Ukrainale sinu koduvald ja paljudeks põgenikeks seal valmis ollakse?

Oleme kaardistanud võimalikke elamis- ja evakuatsioonipindu. Ka esimesed eraisikud on juba teada andnud oma võimalustest elamispinnaga sõjapõgenikke aidata. Üle saja inimese majutuskohad on meile praeguseks selged.

Vallavalitsusele teadaolevalt on Valga valda jõudnud kolm peret, kes on vastuvõtjate poolt majutatud ja kelle esmavajadused on kaetud.

Oleme kaardistanud nii tasulisi kui ka tasuta majutuskohti. Kohalikud tööandjad on endast märku andnud pakkudes nii elamispinda kui ka töökohti. Tänase seisuga on valda jõudnud kümme ukraina sõjapõgenikku.

Väike-Maarja vallavalitsus alustas 26.veebruaril kohalikelt elanikelt info kogumist majutusvõimaluste kohta. Paari päevaga laekus kohalikelt elanikelt info kuni 35 Ukrainast sõja eest põgeniku majutamiseks ja nendele lisaks on Väike-Maarja vallavalitsus ise võimeline pakkuma ligikaudu 25-le ukrainlasele majutus-ja toitlustusvõimalusi, selleks on toad ettevalmistatud. Kutsusime inimesi üles toetama www.ukrainaheaks.ee ja Punase Risti organisatsioone, sest peame mõistlikuks just nende kaudu on toetuseid suunata. Nagu paljudes teistes omavalitsuses, on ka meil eraisikud kogumas esemelisi vahendeid ukrainlaste toetuseks.