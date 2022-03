Ukraina suurfarmi juht: masinatel on rehvid katki tehtud, et keegi neid kaasa ei võtaks, toidutootmine on surnud

Kuna mees viibib praegu „lõksus” Konotopi linnas, kus kõik kolm silda lasti Vene sõdurite pealetungi takistamiseks õhku, palus ta oma nime loos mitte nimetada.

„Ainsana tegelevad põllumajandusega veel babushkad, kellel on üks lehm ja natuke maad,” ütles põllumees. „Minu sõber pani Ukrainas just mõne aja eest käima seakasvatusettevõtte, tal on 600 siga, tahtis jõuda 2000 seani, aga kuna sööta pole, on ta alustanud sigade hädatapmist.”

Meie intervjueeritava juhitav põllumajandusettevõte kasvatas mullu 5000 hektaril maisi, soja ja nisu, suurem osa toodangust läks ekspordiks. „Hästi teenib ka päevalilleõli pealt, aga mina päevalilli kasvatanud ei ole,” rääkis mees.

Maapinna temperatuur on praegu pluss kaks kraadi. „Kahe nädala pärast tõuseb see ilmselt nelja-viie kraadini, oleksime võinud alustada kevadtöödega, aga need jäävad nüüd ära,” lausus põllumees. „Siinne põllumajandus on surnud. Seda ka ei taaskäivitata. Liiga palju on ära lõhutud. Ainus lootus on liitumine Euroopa Liiduga, et meid aidatakse EL-i vahenditega.”

Ta lisas, et mingeid otseseid tulevikuplaane tal hetkel polegi, oluline on säilitada optimismi. „Olen lõksus. Linna ei saa sisse, siit ei saa välja. Mul on kodus kilo riisi, oliiviõli, natuke bulgurit, mõned munad. Ei tea, mis järgmisel nädalal saab, praegu toitu veel poest osta saab. Aga see kõik ei olegi nii tähtis. Tähtis on vabadus.”