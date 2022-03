Kruvid lõpuni kinni: karm sõjatsensuur matab kogu Venemaa enda alla

Sulgemisele läksid nii raadiojaam Ehho Moskvõ kui telekanal Dožd. Sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta töötab esialgu veel edasi, kuid peab arvestama sõjatsensuuri.

Üks Doždi tuntumaid saatejuhte, Jekaterina Kotrikadze kommenteeris oma autorisaates 2. märtsil: “See, mis meiega praegu toimub, on katastroof. Kuidas me sattusime põrgusse, kuidas juhtus, et üks mees, kes vehkis tuumarelvadega nagu kalli auto võtmetega, asus määrama minu laste, meie laste tulevikku? Ja ta määras selle. Ta otsustas, et meie laste tulevik Venemaal on vaesus, isolatsioon, tõrjutu staatus, sõda.”

Sellise avameelsuse kõrval püüdis kanal aga ka vähemalt täita ettekirjutuste n-ö kirjatähte. Kui Jeltsini-aegne Venemaa välisminister Andrei Kozõrev esines Doždi otse-eetris, siis saatejuht pidi teda parandama, kuna Venemaal ei tohi öelda "sõda" vaid peab ütlema "erioperatsioon". Kozõrev lahkelt oli nõus omalt poolt täiendama: "Venemaa, Vene majanduse, moraali ja tuleviku hävitamise erioperatsioon".