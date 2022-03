TEHKE BORŠI, MITTE SÕDA | Kuidas valmistada õiget Ukraina toitu?

Algselt oli plaan neidude ja prouadega panna püsti üks kena naistepäevapralle. Nelgid, napsid, tordike. Aga mis pidu sa siin pead, kui teist nädalat tuleb Ukrainast rindeteateid. Oma mõttedki on rohkem seal kui kodus.

Eks need Ukraina mehed ja ka naised, kes on praegu püssi all, söövad muidugi oma kuivtoidupakkidest tavalisi sõjaväekonserve, pagulaste vastuvõtu punktides antakse võileiba ja teed, vahel ka suppi.

Mida sööksid need inimesed siis, kui ümber oleks rahu, hing tüüne ja pere koos? Noh, küllalt palju. Meil läheb koos ettevalmistustega nii umbes kaks päeva, et saada lauale mõningad lihtsamad road, milleta mingit Ukraina istumist olla ei saa.

Peamine küsimus: mis vahe on Vene ja Ukraina boršil? Kuidas olla kindel, et valmib õige roog?

Meid aitab Viktoria. Tal on Taga-Karpaatiast pärit mees, sugulased mööda Ukrainat laiali ning hetkel kodus sõjastaap. Lahti on korraga mitu uudistekanalit, telefonid punased. Viktoria telefonis annavad endast aeg-ajalt teada sõja eest põgenevad sugulased.