Eestlased ostavad jooditablette kokku. Keskonnaamet: ärge rikkuge oma tervist asjatult!

Eestis puudub vajadus jooditablettide manustamiseks, et kaitsta end võimaliku kiirgusohu eest, sest võimalikud ohuallikad jäävad meist kaugele. Millisel juhul ja millise joodi tarbimine on põhjendatud ja milline on sealjuures terviserisk?