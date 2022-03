Jaapani kokk õpetab sööma mürgist kerakala

Keiko Sasaki avaldas esimese jaapanikeelse kokaraamatu, mis on täis retsepte ja pilte Eesti kokakunstist. Jaapanis osutus see väga populaarseks, nii et esimene trükk raamatuid on juba läbi müüdud.

Thea Karin