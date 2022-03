Raivo E. Tamm: ammu oleks aeg, et NATO lõpetaks kiirelt kogu selle jama

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Keerulised ajad on alati täiendanud Kaitseliidu ridu. Riigikogu liige Raivo E. Tamm astus Kaitseliitu 2003. aastal, olles eelnevalt läbinud reservohvitseride kursused.

Oled Ukrainaga seonduvalt jaganud sotsiaalmeedias mitmeid postitusi. Mis selle sõja puhul sulle kõige enam hinge läheb?

Koolimajade, elumajade, tuumarajatiste pommitamine näitab sõja jõhkrat iseloomu, rünnatakse kõiki ja kõike. Muidugi, infot tuleb väga palju ja alati ei saa olla lõpuni kindel selle tõepärasuses. Aga pildid keldritesse varjunud vähihaigetest lastest on šokeerivamad kui mõnest tee äärde jäänud tankist. Tegelikult oleks ammu aeg, et NATO lihtsalt lõpetaks kogu selle jama kiirelt, võimalus on ju olemas. Olen selles mõttes Briti ajakirjaniku Edward Lucasega ühte meelt, et sekkuda tuleks kohe ja otsustavalt.

Ehkki Venemaa võimalikust rünnakust Ukraina vastu räägiti juba ammu, ei uskunud mina, et sõjaks läheb.

Sisimas ei uskunud mina ka, arvasin pigem, et Venemaa lihtsalt tahab oma nõudmistega Ukrainat pinge all hoida. Räägiti ju sedagi, et Ukrainaga on juba kõik läbi, välisinvestorid on lahkunud või lahkumas ja riik ongi põlvili. Et Putinile piisab ainult sellest, kui hoida oma väed seal piiri taga. Ma tõesti ei arvanud, et läheb otseseks ründeks ja pommitamiseks.