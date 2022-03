Sõjapagulastele on valmis tööd pakkuma juba pea 700 tööandjat!

„Loodud on spetsiaalne elektrooniline keskkond, et koondada kokku tööandjad ja tööpakkumised, mis on mõeldud Ukrainast siia tulnud sõjapõgenikele. See on neile ja ainult neile,” rõhutas Töötukassa tööandjate teenuse juht Livia Laas. Tema sõnul on oluline, et oleks konkreetne koht, kus ukrainlased saavad uurida neile suunatud pakkumisi ning seda inglise ja vene keeles.

Laasi sõnul on oluline, et tööandjad sisestaks keskkonda võimalikult palju infot nii enda kui ka pakutavate tööde osas. „Ainult registreerumisest ja tööandja nime kuvamisest ei piisa. Enamikel Ukrainast saabujatel ei ole ülevaadet meie tööturust ning seetõttu tehakse oma otsuseid just kättesaadava info alusel” rääkis Laas.