Tiks läks Krimmi, et müüa maha oma seal asuv maja. Erakorralise viisa sai ta jaanuari lõpus pärast seda, kui oli Venemaa asepeaministrile saatnud palvekirja, et kinnisvara maha müüa. Tema ukrainlannast abikaasa Marina sõitis Zaporožžjesse, et aidata hoolitseda vastsündinud lapselapse eest. Kõik oligi kenasti kuni Venemaa Ukrainale kallale tungis. „Nüüd peab mu abikaasa kahekuune tütrepoeg harjuma öid keldrivarjendis veetma,” rääkis Tiks. Suhtlus sõja lõksu sattunud naisega oli keeruline, telefonid ei töötanud, Facebook maas. Kirju vahetati meilitsi. „Mida ütleb mu naise psüühika selle kõige peale hiljem, ei kujuta ette,” tõdes ta.