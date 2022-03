ÜKSIKASJALIK PILTÕPETUS | Kuidas lõigata õunapuud?

Selleks et hoida õunapuu head tervist, tuleb tema kallal usinalt kääre kasutada. Olenevalt puu suurusest võib vaja minna ka tõhusat redelit ja saagi. Parim aeg puid noorendada ja hooldada on just varakevadel.