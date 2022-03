Kuuse sõnul on suur osa kõigist suursaadikutest praeguseks Ukrainast lahkunud. “Kui linnas algab sõjategevus, siis on juba hilja lahkuda. Kreeka konsul on hetkel Mariupolis lõksus. Ta ei tegele enam töötegemisega, vaid ellujäämisega.”

Kuna ka Lvivis ja selle lähiümbruses on sihtmärke, mida võidakse varsti rünnata, otsustas Kuusk kodumaale tulla.