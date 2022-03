Kalev Stoicescu: Putin on ilmselt Lukašenkale otse öelnud, et lähen mina, lähed sina

“Isegi kui Venemaa sõjaline edu on olnud siiani kesine, valmistuvad nad kolmandaks massiivseks rünnakufaasiks. Sellepärast on ka viimased päevad olnud pisut rahulikumad – see on nii-öelda vaikus enne tormi.”

Stoicescu rõhutab, et Ukraina ja lääneriigid peavad olema valmis selleks, et Venemaa pole nõus juba hõivatud alasid tagasi andma. “Vene väed tuleb tagasi tõrjuda, teist varianti pole. 2008. aastal peatas Venemaa oma läbitungi Gruusias ja ei läinud lõpuks Thbilisi peale, vaid taandus. Seekord see stsenaarium ilmselt ei kordu. Venemaa üritab ellu viia kõike seda, mis tal 2014. aastal Ukrainas ei õnnestunud. Võtta Ukraina vähemalt Harkivist Odessani.”

Poliitiliste lahenduste leidmisest Venemaa huvitatud pole, kuigi läbirääkimistega üritatakse seda Stoicescu sõnul justkui näidata.