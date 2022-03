Metsaomanik Anne saatis mett mokale määrivad õngitsejad kuu peale ja teenis oksjoniga poole rohkem

Vastus on EI! See ei pea kindlasti nii olema! Kaarte õigesti panustades ei pea metsaomanik praeguses turusituatsioonis isegi erinevate hooldusraiete teostamise eest peale maksma. Vähemväärtusliku metsamaterjali hinnad on üle ootuste kõrged ning metsamaterjali ja metsamaa hinnad tervikuna ei näita ühtegi märki langusest. Kuid oskus seda olukorda enda kasuks pöörata sõltub sellest, kui hästi oskab metsaomanik informatsiooni koguda ja kriitiliselt mõeldes erinevaid võimalusi kasutada. Seega kõik baseerub infole, kuid siin on üks “aga” – kui rääkida väikemetsaomanikest, siis just info, mis on küll metsaomanikele kergesti kättesaadav, eelkõige läbi interneti, on see, mis ajab metsaomanikud segadusse. Seda on palju ja kui kord või kaks tuleb elus metsa raieõiguse müük ette võtta, siis asjast kaugel oleval inimesel läheb hulk aega enne, kui ta turul toimuvast sotti saab. Pealegi on see info pidevas muutumises. Seda muutuvat olukorda kasutavad enda kasuks ära ebaausad vahendajad, n-ö "kährikud", kes metsaomanikke oma kõnedega pommitavad ning informatsiooni tahtlikult moonutavad.

Kui sa tahad midagi osta, siis on igati loomulik, et sa tahad selle eest maksta võimalikult vähe. Asja omanik või teenuse osutaja tahab aga vastupidist – ta tahab ostjalt kätte saada võimalikult palju raha. Juba eos ei saa selles loos olla kahte võitjat korraga! Kuid metsaga äritsedes jääb suuremaks kaotajaks ikka ja jälle omanik, mitte see, kes osta soovib. Miks see nii on ja kas see peabki nii olema?

AS-i Timber metsaspetsialist Kristel Asmer toob asjasse selgust, millega tasub arvestada, kui plaan on metsa läbi oksjonikeskkonna müüa. Sellele lisaks räägib metsaomanik Anne oma kogemusest Timber.ee oksjonikeskkonnaga, sest raieküpse metsaga, kuhu olid kolinud ka üraskid, oli vaja midagi peale hakata. Vaja oli leida nii informatsiooni kui töö teostajat. Kuid seda, et see teekond pakub suurt emotsioonide kompotti, kust ei puudunud närvikõdi, pettumus, rõõm ega üllatus, ei osanud ta oodata.

Anne on sellega väga hästi kursis ning ta tõdeb, et metsa eest on talle pakutud väga erinevat hinda, mis kahjuks on jäänud sageli tuhandeid eurosid allapoole metsa tegelikust väärtusest. Näiteks on talle tema kahe hektari suuruse metsa raieõiguse eest pakutud korduvalt 15 000 eurot. Ei tundugi nii halb pakkumine, ega ju? Kuid oksjonil sai ta selle eest siiski poole rohkem, kusjuures ei olnud sinna üleöö kasvanud peale poole rohkem puid!

Seda kutsutakse õngitsemiseks ning tegemist on pahatahtliku sammuga moonutada infot ja mõjutada metsaomanikku oma metsa müüma võimalikult kehvadel tingimustel. Kahjuks leidub selliseid õngitsejaid küllaga ja nende jutt on hea. Mett mokale määrides ja inimesi uskuma pannes, et kohe sõlmitakse sajandi tehing, kaotavad metsaomanikud palju raha samal ajal, kui vahendajad sellelt korralikku vaheltkasu taskusse topivad. „Metsaga tehinguid kavandades kehtib vana hea lause, et tark ei torma, vaid küsib nõu!“ ütleb Kristel Asmer, kes tõdeb, et igapäevaselt metsaomanikega suheldes näeb ta paraku siiski vastupidist pilti - kõigil on kiire!

Anne märgib, et aastaid tagasi juhtus see ka tema perekonnaga, et pideva pealekäimise tulemusena saadi neilt üks osa metsast poole odavamalt kätte, kuid pikemalt naine sel teemal ei peatu, vaid ta toonitab, et oma metsa ei tohi müüa neile, kes ise väga peale käivad. „Midagi head sealt välja ei tule!“ Ta on veendunud, et pärast võibki nendega lihtsalt kohtus käia, aga midagi ei saa, sest lepingud on juba eos koostatud nii, et metsaomanik võib metsa eest heal juhul saada pool raha ette, kuid teisest poolest näeb vaid und. Just sel põhjusel võttis naine, nüüd mil oli vaja taas tegelema hakata raieküpseks saanud metsaga, AS-iga Timber ühendust, et lisada tehingusse kolmas osapool, kes vastutuse tehingu ja raietöö korrektse teostamise eest enda peale võtab.

Lootus sureb viimasena