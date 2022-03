„Eesti võime ennast värske puu- ja köögiviljaga varustada on viimastel aastatel olnud selges langustrendis,“ teatas Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus Aiandusfoorumil.

Samas ta tõdes, et sõda Ukrainas on näidanud, kui oluline on toidutootmine, sest me peame tagama toiduga isevarustatuse ka köögiviljade osas.