FOTOD | Tallinna suurune Vinnõtsja linn valmistub end kaitsma. Isegi preester teeb oma töökojas „siile“

Oma asukoha tõttu on Vinnõtsja linn saanud varjupaigaks neile, kes on teistest linnades põgenema sunnitud ning piirkond on vastu võtnud 40 000 inimest. Igapäevaselt ööbib linnas 15 000 läbisõitjat, kes on teel riigist välja või otsivad pelgupaika mujal.

Oma isiklikel ja linna ametlikul infokanalil on igapäevaselt eetris linnapea Sergei Morgunov ja piirkonna sõjaväejuht Sergei Borzov, kes jagavad teavet uudiseid suuremate sündmuste kohta Ukrainas, aga ka praktilist infot.

Reedel andsid nad ühise pressikonverentsi, kus linnapea palus kõiki ettevõtjaid võimalusel kauplusi lahti hoidma. Sellega hakkab linnas tekkima probleem, sest nii palju inimesi on läinud armeesse või tegutsevad Ukraina heaks vabatahtlikes organisatsioonides.

Jätkuvalt kutsutakse kohalikke üles liituma territoriaalkaitsega ning seda ka tehakse. Linnas on näha mehi, kes tulevad jaotsupunktidest, kaenlas uhiuued vormid.

Mis prahti te siin loobite!

Territoriaalkaitse mehed-naised on meelestatud väga otsustavalt, sageli kõnnivad nad kontrollpunktides ringi, relvalt kaitseriiv maas. Reede õhtul pandi raudu rahvasaadik, kes pahandas, et teda kontrollitakse ja püüdis mehi filmida. Kuna see on rangelt keelatud, siis tehti see mehele selgeks nii, et käed väänati selja taha ning ta ise peeti lühidalt kinni.

Ise nägime linnas sellist seika, kus foori all peatunud auto juhiaknast visati välja mingi pisipraht. Kohe hüppas kõrvalt masinast välja mundris ja relvaga territoriaalkaitse mees, võttis prügi üles ja viskas selle sealtsamast autoaknast tagasi. Käratas korra juhile peale ja istus oma autosse tagasi.

Ukrainlased hoiavad oma teid-tänavaud väga puhtana, mingit prahti kuskil ei vedele, see on ka muidugi tõsi ning kui relvaga mees seda meelde tuletab, siis on tänavad kindlasti eriti puhtad.

Linna hiiglaslikud kaubanduskeskused on pimedad ja külmad, sageli on seal avatud vaid toidupood. Sealgi on vähe rahvast. Ise pidime välja kiirustama, kui algas õhuhäire ning neid tuleb ette küllalt tihedalt.