ERISAADE | Andres Oopkaup: toiduga saab Venemaa maailma rohkem mõjutada kui nafta või gaasiga

Ukraina ja Venemaa toodavad pea kolmandiku maailma teraviljast, kuid tänavu see neist riikidest välja ei jõua. See toob endaga kaasa arvestatava hinnatõusu, sest teraviljast ja selle hinnast sõltuvad ka muud põllumajandusharud nagu näiteks sea- või linnukasvatus. Läbi toidu Euroopale ja maailma raskuste põhjustamine on Venemaa sõja üheks eesmärgiks.