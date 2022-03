Angelica Udeküll: raskel ajal on abiks head ja lihtsad road

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Toiduhuvilised olid mitu hooaega laupäevaõhtuti televiisori ette naelutatud, et vaadata, kuidas tippkokk ja jäägitu Eesti maitsete fänn Angelica Udeküll, heledad juuksed tuules lehvimas, autoga Eesti eri kohtadesse sõidab, siis teiste aias peenarde vahel kõnnib ja sahvris uudistab, et midagi maitsvat – ja paigale ainuomast – kokku vaaritada.

Angelica tõdeb, et „Suus sulava Eesti” saate tarbeks mööda Eestimaad sõita, inimestega suhelda ja eri maitseid mekkida oli tohutult huvitav.

„Enne selle saate tegemist arvasin, et tean kodumaisest toidust peaaegu kõike. Nii hea meel on, et eksisin."

Angelica pakub kaks toiduretsepti, mis tema sõnul tuju kindlalt heaks teevad.