Lumi ja Leenu - film sellest, kuidas keegi veel maal lehma peab

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Režissöör Mirjam Matiisen ütles Raplas oma filmi esilinastusel, et plaanis teha pisut teistsugust filmi. Sellest, kuidas keegi veel lehma peab. Kohila vallast Hageri külast ta leidiski sellise naise. Silvi on lehmi pidanud 60 aastat. Aga filmitegijad sattusid Silvi juurde tema jaoks traagilisel ja filmitegijaile dramaturgiliselt ülipõneval ajal.

See on kurb dokument praegusest ajast. Äge on, et kurvaks ei tee seda seekord inimeste emotsioonide näitamine, vaid olukorra jälgimine. Siin saab vaid tõdeda: selline on elu. Jah, tõesti, lehmapidaja Silvi on aastate all küüru vajunud, aga ei lase oma loomapidamisega kadunud jaksu välja paista. Ka ei näita filmitegijad vanamemme suurt loomaarmastust. Situatsioon on argiselt keeruline.