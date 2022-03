Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mõnusas formaadis raamatusse „Kuue ruuduga aken” on mahtunud 40 eriilmelist pilti Anu Raua lapsepõlveajast tänapäevani. Need lood on kantud siirast uudishimust, lustist, rõõmust, ka teatud ärevustundest, ehk siis emotsioonidest, mis pole kellelegi võõrad.

Igal lool on oma meeleolu ning see annab vabaduse valida, mis järjekorras neid lugeda.