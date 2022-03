Pagulasabi juht: põgenikele on oluline, et nad iseseisvalt hakkama saaksid

„See, kuidas me toime tuleme, selgub aja jookul. Praegu on vara hinnata,” märgib pagulasabi juhatuse liige Anu Viltrop. Tema sõnul on oluline, et me ära ei väsiks, sest kõigi abi ja toetus on oluline.

Pagulaste vastuvõtmisega tegelevad paljud riigiasutused ja organisatsioonid. Milline on teie roll selles võrgustikus?

Pagulasabi on üks lüli kogu protsessis, sest me saame asju teha ju ikka koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega. Riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes on protsessid kokku lepitud, aga need on kriisiolukorras natuke liiga pikad ja kohmakad. Meie saame siin riigile abiks olla, me oleme paindlikumad.

Ka meil tuli alguses oma tööd ümber korraldanud, et see vastaks kõige paremini tekkinud olukorrale ja vajadusele. Meie tiim kasvas plahvatuslikult kohe Ukraina sõja esimestel päevadel ning tänaseks on abis sadakod vabatahtlikku.

Üks osa meie tegevusest on seotud evakuatsioonibussidega, teine pool siinse töö korraldamisega. Meil on inimesed, kes tegelevad abipakkumistega, nad grupeerivad ja prioriseerivad neid, täpsustavad infot. Osa meeskonnast suhtleb pidevalt siia saabunud ukrainlastega – nõustavad, aitavad neil oma elu siin sisse seada, ning vahel tähendab see ka lihtsalt nende ärakuulamist.

Juba enne sõja eskaleerumist hakkasime koguma toetusi Ukraina heaks, ohuhinnangud olid ju olemas. Põhilise osa sellest oleme suunanud oma Ukraina partneritele ning osas sellest oleme praegu kasutanud evakuatsioonitranspordi korraldamiseks.

Kuidas pagulaste transporti korraldatakse?