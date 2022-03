Eestimaise sealiha lõpp? Sõjast tekkinud teravilja puudujääk paisutab niigi kõrget sööda hinda

Ukrainas on praegu aeg kevadkülviks, mulda pannakse päevalilleseemneid ja maisi. Ukraina ongi kasvupinnalt maailma suurim päevalillede kasvataja. Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas usub, et sõjapidamise kõrvalt püüavad Ukraina põllumehed leida võimaluse ka külviks.

Kui see võimalus avaneb, on teel aga järgmine takistus – mis moel sügisel kogutud vilja transportida. Ukraina tavapärased laevateed on ära lõigatud, sest Musta mere sadamaid on pommitatud ning mereteid mineeritud. „Mööda maismaad on keeruline vedada, sest kogused on nii suured,” rääkis Ameerikas. Tava-aastal ekspordib Ukraina üle maailma 20 miljonit tonni teravilja.