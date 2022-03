Jüri Nikolajev: Narva poliitik ei saa rääkida Ukraina kohta tõtt. Siis narvakas teda ju enam ei vali!

“Ma arvan, et neid on enamik!”

Jüri Nikolajev seisab Narva Vaba Lava maja ees, sall ümber kaela.

“Kaks kolmandikku on neid kindlasti!”

See on vastus küsimusele, kui palju Narvas üldse Putini toetajaid on.

Kuidas nendega suhelda?

Jüril on tuttavaid, kes püüavad rääkida, selgitada, vaielda. Kõigiga – taksojuhiga, poemüüjaga, sugulastega, tuttavatega.

Räägivad õudustest, mis Putin on Ukrainas korraldanud. Sellest tohutust tragöödiast, meeletust humanitaarkatastroofist. Räägivad nagu seinale.

Jüri Putini-meelsega ei vaidle.

Miks?