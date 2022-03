Kirjanik Katrin Aedma metsaraie müügist Timber.ee-s: „Elan põhimõttel, et tee seda, mida julged tunnistada!“

Katrin räägib, et tema isa on põline hiidlane ja emagi juured on seal. „Olen Hiiumaal veetnud kogu oma lapsepõlve. Paljude jaoks teada Vaemla tee ristis, selles väikeses valges rookatusega majas, elas minu vana-vanaema Maria Saar ja kõik oma suved veetsin ma isa ema, vanaema Elsa-Katariina juures Kassaris.“ Ka naise esimene suur armastus ja abikaasa on Hiiumaalt pärit. „Kolisin Tallinnast Emmaste kanti ja meie poja sündis seal. Meie tolleaegses esimeses kodus punub nüüd pesa meie poeg ja mul on selle üle siiralt hea meel,“ võtab naine lühidalt kokku, kuid ta rõhutab, et Hiiumaa on talle väga hingelähedane ning olgugi, et ta on maailmainimene, on suur osa temast alati tahes-tahtmata olnud Hiiumaal. “Olen ülesse kasvanud hiiu naljadega. Isal oli hea huumorisoon ja temaga oli alati lõbus. Mul on hea meel, et Hiiumaal on elu ja tean täpselt seda ülevat õnnetunnet, mis on mind saatnud lapsest peale siis, kui praam randub ja sõidan kodu poole…“ Sellest tundest, millest Katrin räägib, teavad vaid inimesed, kes mõnel suur- või väikesaarel elavad, see on midagi väga erilist.