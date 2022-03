Aasta eest märtsis said põllumehed rapsi kokkuostjatele müüa 370 euroga tonni eest. “Praegu saaks põllumehed otra müüa 390 euroga tonnist ja seesama raps maksab 850 eurot tonn,” rääkis viljakasvataja ja teraviljaühistu Kevili nõukogu esimees Andres Oopkaup. “Samas on väetiste ja kütuse hind samuti kerkinud ning riskid on läinud väga kõrgeks. Kui ma ostan kallist väetist ja siis on suvel kuiv, kaotame me väga palju raha.” Ainsa sisendina ei ole märkimisväärselt kasvanud taimekaitsevahendite hinnad.