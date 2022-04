Kuidas ja millest teha ise multši?

Selleks et muld säiliks viljakas, ei peagi seda pidevalt kaevama. Piisab heast multšikihist, mis hoiab mulla värske ja toitaineterikkana. Multšiks sobivad kõik orgaanilised materjalid: koorepuru, kompost, õled, isegi liiv ja kivikesed.

Multši eesmärk on kaitsta maapinda liigse päikese ja vee, samuti kahjurite eest. Sügisel on maapind tänu kattele soojem ja kevadel sulab lumi multšitud pindadel aeglasemalt.

Enne multšimist tuleb maa korralikult ära rohida ja samuti peab jälgima, et kattev kiht oleks piisavalt paks. Ainult nii on umbrohu tagasi kasvamine takistatud.

Siiski ei tohiks multšikiht olla varjulistes kohtades üle 8 cm paks, sest selle eesmärk on taime kaitsta, mitte kahjustada. Vähem varjulistes kohtades võib see kiht olla natuke paksem.

Käepärased materjalid multšimiseks