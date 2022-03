VIDEO | Hundid märgistavad territooriumi

Hunt on väga territoriaalne liik. Tavaliselt on emasloom see, kes esimesena territooriumi n-ö märgistama ehk siis piiritlema hakkab. Põhimõte on selles, et emasloomade poolt mahajäetud tagasihoidlikud uriini- ja muud märgised annavad teistele vabu jahialasid otsivatele kriimsilmadele teavet selle kohta, et antud territoorium on juba hõivatud.

Videost on näha, kuidas hundid on territooriumi märgistamise hoogu läinud.