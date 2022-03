Otsime ja tunnustame Eesti kalandussektori silmapaistvamaid tegusid ja tegijaid | Algas konkurss „Aasta kalandustegu”

„Seega on meil suur au taas kord kuulutada välja konkurss „Aasta kalandustegu”, et märgata, leida ja tunnustada Eesti kalandussektori eestvedajaid,” selgitas Armulik.

Kõik huvilised on oodatud kalanduse teabekeskuse korraldatavale konkursile esitama näiteks kalandusvaldkonnas suuri tegusid teinud isiku, mõne tunnustust vääriva vastloodud seadusakti, rahvaalgatusliku ettevõtmise või hoopis kalandussektoris silma paistva ettevõtte nime. Nominendid võivad olla nii avalikust kui erasektorist, nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Aasta kalandusteo tiitlile võivad kandideerida kõik ideed ja algatused, mis on ellu viidud 2021. aastal või ka eelnevate aastate töö tulemusena. Spetsialistidest koosnev žürii valib 2021. aasta kalandusteo välja käesoleva aasta aprillis.

„Ootame kõigi aktiivset kaasalöömist ja kaasamõtlemist. Igaühel meist on antud konkursi raames võimalik panustada sellesse, et need, kes Eesti kalandussektorit au sees hoiavad ja tänu kellele on meie toidulaual kodumaine kala, saaksid ka vääriliselt tunnustatud,” innustab Toomas Armulik kõiki aasta kalandusteo konkursile oma kandidaati esitama.