„Osoon” suunab kaamera kalavetele ka edaspidi

Veekogud peegeldavad keskkonna seisundit

„Teemad meil otsa ei saa,” kinnitab Sander Loite, üks selle saate tegijatest, ning lisab, et kalade ja kalanduse teema on saates endiselt aktuaalne, nagu ka Eesti veekogude seisund laiemalt. Lisaks sellele, et kalad on huvitavad, on nad ka hea peegel ja indikaator, andmaks märku, mis toimub keskkonnas tervikuna.

„Kui on näha, et liigid kaovad või kalu jääb vähemaks või nende populatsioonid on nõrgad, siis on selge, et selles elupaigas on probleeme,” arutleb Sander Loite ja ütleb, et „Osoonis” pole olnud ühtegi hooaega, mil kalade elu poleks kajastatud. Teemasid on olnud seinast seina: kalade seirest, kalapüügist, kalakaitsest kuni veekogude seisundi parandamise ja rändetakistuste eemaldamiseni.

Inspektoritega jääretkel

Ühe põneva hiljutise teemana käis „Osooni” võttegrupp veebruaris koos kalakaitseinspektoritega uurimas, kuidas toimub talvine kalapüük Pärnu lahe jääl. Kontrolliti nii kalastajate püügiõigust kui ka seda, et kalu ülemäära ehk üle 15 kg kalastaja kohta välja ei püütaks, samuti seda, et kalakotti ei satuks alamõõdulisi kalu.

Sander Loite kinnitab, et püügireeglid ja inspektorite töö pole kindlasti mitte harrastuspüüdjate kiusamine – keskkonnanõudeid järgides tagatakse kalade järelkasv, mis on oluline nii loodusele kui ka püüdjatele endale. Kui kalavarud vähenevad, siis pole ju enam mingit rõõmu jää peal või vee ääres õngitsemas käia.

Koostöö teadlastega

„Osooni” üks tugevus on koostöö Eesti teadlastega, mille käigus jälgitakse nii kalade elu kui ka veekogude elustikku ja tingimusi.