Kevade algusega on Eestis piirkondi, eriti Lääne pool, kus rändlinnud on suurte parvedena juba kohal. See on suur rõõm kevade saabumisest, kuid teeb põllumeestele igal aastal järjest suuremat muret, sest haritud põldudest ülelendavad linnud peatuvad just neil roheväljadel, et oma kõhtu täita.