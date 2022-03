PANE TÄHELE | Need kevadised tööd tuleb nüüd ette võtta püsilillepeenras

Nüüd on aeg üle vaadata, millised püsililled vajavad jagamist ja ümberistutamist – ka sellega võib alustada, kui muld on sulanud ja veidi soojenenud. Kui mõni taim on liialt laiutama hakanud, siis nüüd on paras aeg teda veidi piirata.

Rehitsege ja kobestage

Et talve jooksul kokku vajunud muld jälle õhutatud saaks, rehitsege või kobestage kõplaga mulda püsilillede vahel. Õige aeg on hooldada peenraservi ja vajadusel need servalabidaga üle käia.

Püsilillepeenar vajab kevadväetist, kuid seda ei või mulda kaevata. Mineraalväetis raputage ringina ümber taimede ja kobestage mulda. Väetis ei tohi sattuda padjandite (nt aedaubrieeta, padjandfloks) sisse – see võib taimi põletada. Püsilillepeenra väetamiseks sobib hästi kompleksväetis, kuna siis saab ühekorraga viia mulda nii makro- kui mikroelemendid.

Kevadine multšimine

Püsilillepeenart võite kevadel multšida. Sobiv aeg seda teha on siis, kui kõikidel taimedel on ilmunud noored lehed – vastasel korral võib mõne taime multši alla jätta. Multš hoiab mulla niiskena, multšitud pind soojeneb kiiremini, samas hoiab multš ära mulla ülekuumenemise. See soodustab mullas mikroorganismide tegevust, säilitab või parandab mulla struktuuri, lisab mulda toitaineid, takistab umbrohu levikut ning isekülvi andvate liikide (nt brunnera, ibeeris, püsiklina, magunad, merikann, kurekell jt) seemnete idanemist.

Multš pange taimede ümber vähemalt 5 cm paksuse kihina. Multšida ei tohi iiriseid – see soodustab risoomide mädanemist. Multšiks sobib peenestatud puukoor, puiduhake, hein, muruniide, põhk, lehtpuu saepuru. Et orgaaniline materjal aja jooksul laguneb, tuleb seda vajadusel juurde lisada.