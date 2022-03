MAALEHT 35 | 1994: Äriplaanid löödi ritta „Eduka talu” konkursiga

„Ta on tõusnud üheks kõvemaks kujuks teraviljamaailmas. Pangad käivad seda meest palumas, et ole hea, võta minu pangast laenu,“ kirjutasime Maalehes 1996. aasta „Eduka talu“ konkursi ühest võitjast, Uuetoa talu peremehest Jaak Läänemetsast, kes alustas talupidamist 1992. aastal. Pildil on isa Jaak koos poeg Otiga.

FOTO: Ain Liiva