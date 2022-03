Vahekultuuridest on abi väetisepuuduse, taimehaiguste ja isegi põua vastu

Vahekultuure kasvatatakse mullaviljakuse hoidmiseks ja parandamiseks kultuurtaimede kasvuperioodi vaheajal. Vahekultuuride eesmärk on suurendada iga-aastast biomassi tootmist, siduda mulla toitaineid – eriti lämmastikku – ning vähendada nende leostumist või mulla erosiooni põllul. Sisuliselt on need haljasväetised.

Lisaks toitainete leostumise ja erosiooni vähendamisele suurendab rajatav taimik ja selle mulda küntud biomass mulla orgaanilise aine sisaldust. See mõju on suurem, kui taimkate on tihe, taime juured ulatuvad sügavale ja põllukultuuride biomass seguneb mullaga.

Vahekultuuride kasvatamisega saab tõsta mulla orgaanilise aine varu ning biomassi lagunedes vabanevad toitained, mis on taimedele kergesti omastatavad.