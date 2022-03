Riigikogu liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa (Isamaa) sõnul esitas Isamaa fraktsioon esmaspäeval seaduseelnõu Ukraina-vastast agressiooni toetava sümboolika kasutamise kohta Eesti avalikkuses.

“Eelnõus on välja kirjutatud võimalikud karistused seoses agressiooni toetava sümboolika kasutamisega. Avaliku ruumi all mõistame ka sotsiaalvõrgustikke. Selle otsusega on kiire. Seisukoht peaks olema selge ja kõikidele arusaadav: me ei tohi lubada agressiooni toetavat sümboolikat Eestis. Seda nii mõeldes Ukraina olukorrale kui ka ennetades võimalikke provokatsioone Eestis,” selgitas Ladõnskaja-Kubits.