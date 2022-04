Terariistad tuleks juba pärast poest ostmist üle teritada. Kuidas seda õigesti teha?

Regulaarset teritamist vajavad kirved, saed, noad, käärid, peitlid, saeketid, vikatid ja võib-olla veel mõned spetsiifilisemad tööriistad, mida iseäranis maamajapidamises kasutatakse.

Kui täpsem olla, siis suur osa neist tuleks juba pärast poest ostmist üle teritada, eriti kehtib see kirveste ja mõnede nugade kohta – tehasest tulles need kuigi korralikult teritatud ei ole. Ja mida nõudlikum kasutaja, seda teravam tema tööriist peab olema.

Spetsialistid, kes teravate lõikeriistadega iga päev tööd teevad, kinnitavad, et korralikult teritatud tööriist on ka kasutajale ohutum kui nüri. Nimelt tuleb terava tööriistaga töötades rakendada oluliselt vähem jõudu kui nüriga ja seetõttu käitub see suurema tõenäosusega just nii, nagu kasutaja oma aju ja käe koostöös soovib.

Iga tera vajab aeg-ajalt teritamist