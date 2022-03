Euroopa tõttab toidujulgeolekut 500 miljoni euroga kindlustama

Kuna toidujulgeolek on sõja tõttu ohus – kolmandik nisust ja pool toiduõlist on Euroopast kadumas –, pakkus Euroopa Komisjon põllumajanduse toeks välja erakorralise abipaketi. Selle maht on 500 miljonit eurot, Eesti saab 2,5 miljonit.