Töötukassasse oli selle nädala alguseks pöördunud ja end töötuna arvele võtnud juba 240 Ukraina sõjapõgenikku. Pöördumiste arv kasvab iga päevaga. Kõige rohkem on pöördujaid olnud Tallinnas, aga ka Pärnus, Tartus, Ida- ja Lääne-Virumaal. „Hea uudis on see, et eelmisel nädalal said kaks esimest töötuna arvel olnud põgenikku tööle,” ütles töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel. „Lisaks leidis Estonia Spaa Pärnus meie portaali vahendusel omale 10 uut töötajat põgenike seast.”

Ukraina sõjapõgenikele töökohtade vahendamiseks avas töötukassa eraldi portaali, kus on hetkel pakkuda enam kui 1100 töökohta.