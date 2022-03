Heiki Hepner: looduskaitsepiirangutest lõikavad kasu teised EL riigid ja kulud jätavad meile

Märtsikuu jooksul on puidusektorilt laekunud mitu pöördumist, mis juhivad valitsuse tähelepanu sõjast ning laienevatest looduskaitsepiirangutest tulenevale toorainepuudusele. Löögi all on nii ehituse, saetööstuse kui energeetika sektoris tegutsevate tootjate kõrval ka tarbijad ning laiemalt kogu Eesti majandus. Metsasektor ei soovi toetust, vaid võimalust tööd teha, et kriisist väljuda.