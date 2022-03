Mis juhtub, kui 1. aprillil kella edasi keerata?

Hommikul sõitis Kehrast läbi kaks pikamaarongi – kella seitsmene Leningradi–Tallinna kiirrong peatamata, aga tund hilisem Riia rong peatus. See sobis paljudele Kehra inimestele, kes Tallinnas tööl käisid ja kelle tööpäev kell üheksa algas. Kella tunni võrra edasi lükkamise tõttu jõudsid rongid sihtkohta sel päeval loomulikult tunniajase „hilinemisega“. Hulk Riia rongi reisijaid läks raudteejaama kella kaheksaks. Rong tuli, aga kihutas täie hooga mööda. "Mis nüüd lahti?" ehmusid reisijad. Keegi arvas, et küllap on sõiduplaani muudetud. Üks ümises reakest tuntud lastelaulust „…rongijuht jäi tukkuma“.