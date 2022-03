Euroopa ohutustähis võib ohtlikult sarnaneda Hiina ekspordimärgiga

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on omalt poolt valmis välja selgitama, kas õnnetus juhtus nõuetele mittevastava seadme tõttu.

Kas peab ilmtingimata ostma kalli brändisae? Kui sellega iga päev tööd teha, siis pääsu ei ole, sest vastupidavuse ja hooldustingimuste osas ei saa kompromisse teha.

Kodukasutuseks võib aga osta ka odavama tööriista. Nendegi seas on paremaid ja kehvemaid. Lisaks taustauuringutele internetis peaks valimisel dokumentide seas CE-märgise vastavussertifikaati otsima.

Kuidas aga satuvad turule saed, millel märgist ei ole või mis ei vasta kõikidele nõuetele ning mille puhul seetõttu ei saa kindel olla, et tootja on teinud kõik endast oleneva ja normidele vastava, et tagada ohutus?