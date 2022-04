Möödunud aastal Järvseljal toimunud kutsevõistlustel toimus ka noorendiku hoolduse võistlus. Kui puu langetamine mootorsaega on tavapärane tegevus, siis võsasaega sama ülesanne on võib-olla pisut võõras, aga samas ikkagi igapäevane töö. Luua Metsanduskooli õpetaja Ole Hütt on täpse käega.

FOTO: Erakogu