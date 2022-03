Toidualased õigusnormid peavad tuginema teaduspõhisele riskide hindamisele ning riskihindamise üheks sisendiks on laboriuuringute käigus saadud andmed. Praegu on toidutarneahela laboriteenused killustatud ja see pärsib nende kvaliteeti. Kui laboriteenused koondada ühte asutusse, paraneb nii teenuste kvaliteet kui kättesaadavus.

Laborite ühendamise puhul saab ka laboriseadmeid rohkem kasutada ning pädevat personali tõhusamalt kaasata. Lisaks on laborite ühendamisega võimalik teenuseid terviklikumalt arendada.